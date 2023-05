Cap-Vert : à la découverte de l'île de Santo Antão

Durée de la vidéo : 5 min.

France 2

Article rédigé par N.Bertrand, K.Le Bouquin - France 2 France Télévisions

Le 13 Heures du mardi 23 mai vous emmène au Cap-Vert sur l'île de Santo Antão, la plus verte et la plus montagneuse. Là-bas, il n'y a pas de tourisme de masse, mais un lieu magique pour les amoureux de la nature.

Il s'agit probablement de la plus belle des îles du Cap-Vert, celle où la nature est la plus époustouflante : l'île de Santo Antão. Elle a été découverte par un navigateur portugais en 1462. Plus de 560 ans plus tard, c'est à cet endroit que se retrouve un groupe de vacanciers belge, prêt à s'offrir 10 jours de randonnée au cœur de paysages à couper le souffle. "Tout est beau, c'est paisible, c'est calme, il n'y a pas de civilisation, de stress (...)", rapporte Véronique Renson, une randonneuse. Le tourisme et l'agriculture, des piliers de l'économie Le groupe est guidé par Cassio Lopez, un Cap-Verdien bien décidé à partager avec ses clients chaque petite surprise qui s'offre à eux. Sur l'île, le tourisme est l'un des piliers de l'économie, avec l'agriculture. Les terres y sont très fertiles. Les habitants ont appris à tirer le meilleur de ces ressources. Sandro Lacerenza est propriétaire de l'auberge "Chez Sandro". Après un voyage sur l'île, le Français a décidé de s'y installer. "Je n'ai jamais pu repartir", dit-il.