Intempéries : l'Allier et la Corrèze touchés par des violents orages

Une partie de la France a été touchée, lundi 22 mai, par de fortes intempéries. De nombreux départements sont toujours en vigilance selon Météo France. C'est le cas de la Corrèze ou encore de l'Allier.

Dans l'Allier, plus de 24 heures après les énormes orages qui ont frappé le village d'Etroussat, lundi 22 mai, l'heure est au nettoyage dans toutes les maisons. L'eau est montée rapidement et a causé de nombreux dégâts. Il est tombé 10 centimètres de pluie. Les rivières sont ainsi sorties de leurs cours et sur les routes, il est difficile de circuler. Le département fait partie des plus touchés par les orages.



Une partie de la France en vigilance jaune orages

Les intempéries sont ensuite parties vers le sud-ouest, en direction de Tulle en Corrèze. Ainsi, un supermarché s'est totalement retrouvé encerclé par l'eau. Un peu plus loin, il faut écoper l'eau dans les voitures. Dans la matinée du 23 mai, les entreprises de travaux publics sont au travail car il y a eu quelques glissements de terrains. Une partie de la France reste en vigilance jaune pour les orages.