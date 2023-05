Reims : la ville sous le choc après le décès d'une infirmière agressée au couteau

L'infirmière agressée au couteau, lundi 22 mai, au sein de l'hôpital de Reims (Marne) est décédée dans la nuit des suites de ses blessures. Le choc est immense. La victime était âgée de 37 ans.

Dans le village où l'infirmière décédée a passé son enfance, ceux qui la connaissaient se retrouvent à la mairie pour se soutenir. "(...) On est très éprouvé pour toute sa famille qu'on connaît très bien. On pense surtout à ses enfants et à son mari", déclare, émue, une jeune femme. La professionnelle était saluée par ses collègues pour son investissement.



"On ne vient pas pour se faire tuer"

Devant le CHU de Reims (Marne), les rares collègues qui acceptent de parler ont du mal à trouver les mots. "Quand on travaille dans un milieu hospitalier, on ne vient pas à l'hôpital pour se faire tuer", dénonce Valérie Rozalski, secrétaire générale CGT - CHU de Reims. L'assassinat de l'infirmière suscite de nombreuses questions et de l'émotion dans la ville de Reims, notamment pour ceux dont des proches travaillent à l'hôpital.