Consommation : comment manger plus de fruits et légumes sans se ruiner ?

Les Français mangent de moins en moins de fruits et légumes, ce qui se confirme par les ventes de surgelés. Parmi elles, les ventes de haricots verts et d'épinards ont reculé de 7 %. Comment inciter à manger plus de légumes français sans se ruiner ?

Des tomates cerises à plus de huit euros le kilo, des pommes autour des trois euros. Sur un marché de Marseille (Bouches-du-Rhône), des clients le constatent, les prix des fruits et légumes frais ont flambé. Alors, ils ont leurs astuces pour réduire la facture. "Je fais attention aux fruits et je compare également avec ce qui se vend en grande surface", déclare une cliente. "Je prends des fruits et des légumes de saison, déjà", ajoute une autre.

Acheter en quantité, local et de saison

Yoni Abitbol est primeur depuis six ans. Depuis quelque temps, les prix de ses achats ont augmenté de 20 %. Pour continuer de vendre ses produits, il n’a pas le choix, il fait des ristournes quelques jours par semaine. À 800 km de là, dans la campagne strasbourgeoise, des légumes locaux sont vendus directement de la serre dans un magasin. Des prix parfois plus chers, sauf si l’on achète malin. Acheter en quantité, mais aussi local et de saison.