Cinéma : la splendeur du Kenya, décor d’ "Out of Africa"

Toute cette semaine, le journal de 13 Heures vous emmène dans des lieux exceptionnels, qui ont servi de décor grandeur nature à des films légendaires. Lundi 13 février, c'est un classique du cinéma qui est mis en avant : "Out of Africa", sorti en 1985, un drame romantique dans les splendides espaces sauvages du Kenya.

Suspendus à 300 mètres dans les airs, des touristes contemplent l’un des décors les plus exceptionnels au monde, l’immense savane de la réserve du Masai Mara, au Kenya. Des centaines d’animaux sauvages au réveil se tiennent juste en-dessous d’eux, et se lancent à la recherche d’un petit-déjeuner. "C’est magique ici, vous n’aurez jamais une telle perspective depuis le sol", déclare le guide. C’est dans ce cadre unique qu’en 1985, le réalisateur américain Sydney Pollack tourne son célèbre film d’aventures, Out of Africa.

Mêmes sensations que dans la fiction

C'est un drame romantique entièrement filmé au Kenya et incarné à l’écran par Meryl Streep et Robert Redford. Aujourd’hui, les montgolfières ont remplacé l’avion du film, mais pour les touristes français et écossais, les sensations sont les mêmes que dans la fiction. Dans le film, après la balade en avion, les héros s’offrent un petit-déjeuner en mode pique-nique romantique, en plein cœur de la savane. Aujourd’hui encore, de nombreux touristes reproduisent la scène. Emblématique, Out of Africa a marqué plusieurs générations et ouvert la voie aux safaris modernes.