Automobile : les voitures de collection pourront rouler dans les zones à faibles émissions, sous conditions

Pour emprunter la route de la nostalgie à bord de sa voiture de collection, il faudra répondre à quelques critères, négociés par la Fédération des véhicules d’époque avec les zones à faibles émissions (ZFE).

Descendre au garage, et parcourir quelques kilomètres loin de la ville à bord de son italienne de 1970 : pour Jean-Philippe Martines, c’est un retour en enfance. Mais les réalités d’aujourd’hui le rattrapent : les voitures de collection consomment 50 % de plus que les derniers modèles. La création des zones à faibles émissions (ZFE) pourrait faire sortir les véhicules anciens de la route.

Des autorisations négociées

La solution : faire reconnaître son véhicule comme objet d’art. Pour ce faire, il faut une carte grise dite de collection. La voiture doit avoir plus de 30 ans, être 100 % d’origine, et avoir un contrôle technique à jour. Dans ce cas, il n’y a plus de restriction de circulation en ZFE, et le contrôle technique passe de deux à cinq ans. La Fédération des véhicules d’époque, qui a négocié cette autorisation, argue sur le faible impact sur l’environnement de ces voitures. "Elles consomment très peu de diesel, roulent quinze fois moins que la moyenne et en général pas dans le centre des villes. Ça n’aurait aucun effet sur la qualité de l’air de les interdire", insiste un conducteur.