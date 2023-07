Tiphaine Véron : 5 ans après, l’enquête relancée

Il y a cinq ans, la Française Tiphaine Véron disparaissait au Japon. La trentenaire séjournait alors seule dans une zone touristique. Depuis, ses proches se battent sans relâche pour faire avancer l’enquête. Le pôle des affaires non élucidées a repris le dossier et alimente les espoirs de sa famille.

Ce sont les dernières images de Tiphaine Véron. Le 28 juillet 2018, elle est filmée souriante par une caméra de vidéosurveillance dans un supermarché à Nikko au Japon, à 10 000 km de chez elle. En cinq ans, aucune nouvelle de Tiphaine, elle s’est comme volatilisée. Une situation éprouvante pour sa famille, qui reste sans réponse. Qu’est-il arrivé à Tiphaine Véron, cette jeune femme de 36 ans partie seule pour trois semaines au Japon ?

On sait qu’elle s’est installée dans un hôtel d’une petite ville au nord de l’archipel. Deux jours après son arrivée, on perd sa trace. À l’époque, l’accident est la première et la seule piste des policiers locaux. Selon eux, la jeune femme serait sortie se promener et serait tombée dans la rivière.

Une juge française va se rendre au Japon dans les prochains mois

Mais aucun corps n’est retrouvé. L’explication ne convainc pas la famille. Les deux frères de Tiphaine et sa sœur mènent l’enquête sur place, mais personne n’a vu la jeune femme depuis son passage à l’hôtel. Seul indice : deux mystérieuses traces de sang retrouvées dans sa chambre. Malgré cela, aucune enquête criminelle n’est ouverte. Pourtant, la famille ne perd pas espoir.

En janvier en France, le pôle cold case de Nanterre (Hauts-de-Seine) se saisit de l’affaire. Dans la foulée, l’ONU exige que les autorités japonaises lancent enfin une enquête. La juge française qui a repris l’affaire devrait se rendre dans les prochains mois au Japon, une première dans ce dossier.