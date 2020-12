Procès des attentats de janvier 2015 : des peines allant de cinq ans de prison à la réclusion à perpétuité requises contre les 14 accusés

Ils étaient poursuivis pour leur soutien présumé aux frères Kouachi et à Amedy Coulibaly, auteurs des attentats du 7 au 9 janvier 2015 contre "Charlie Hebdo", une policière de Montrouge et l'Hyper Cacher à Paris.

De lourdes peines demandées. Entre cinq ans de prison et la réclusion à perpétuité ont été requis, mardi 8 décembre, contre les 14 accusés du procès des attentats de janvier 2015. Ils étaient poursuivis pour leur soutien présumé aux frères Kouachi et à Amedy Coulibaly, auteurs des attentats du 7 au 9 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, une policière de Montrouge et l'Hyper Cacher à Paris. L'avocat général a notamment requis la réclusion criminelle à perpétuité contre Ali Riza Polat, le principal accusé présent dans le box, et Mohamed Belhoucine, considéré comme le mentor idéologique d'Amedy Coulibaly, trente ans de prison contre Hayat Boumeddiene, veuve d'Amedy Coulibaly, et vingt ans de réclusion pour Mehdi Belhoucine et Nezar Pastor Alwatik, considéré comme le "bras droit" d'Amedy Coulibaly.