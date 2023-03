Disparition de Leslie et Kevin : un suspect mis en examen pour "assassinats"

Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, disparus depuis le soir du 25 novembre dernier, ont-ils été victimes d'un réseau de trafiquants de drogue ? C'est l'un des mobiles évoqués par les gendarmes, qui sont toujours à la recherche du jeune couple.

Le suspect mis en examen pour "assassinats", vendredi 3 mars, est un homme de 22 ans connu pour des affaires de trafic de drogue. Il est également poursuivi pour "modification de l'état des lieux d'un crime" et "enlèvement et séquestration". Un troisième suspect dans la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat doit être présenté samedi 4 mars à un juge d'instruction. Tom Trouillet, l'ami du couple qui les hébergeait, a été mis en examen et incarcéré. Il connaissait les deux autres suspects.



Les points de deal se multiplient dans les Deux-Sèvres

Au cours de sa garde à vue, Tom Trouillet a nié toute participation à l'enlèvement de Leslie et Kevin, mais il a reconnu qu'il avait eu un différend avec le couple au sujet d'un trafic de drogue. Dans les Deux-Sèvres, les points de deal se multiplient. En 2022, les saisies de stupéfiants, toutes drogues confondues, ont doublé par rapport à 2021. Leslie et Kevin ont-ils été victimes d'un réseau de trafiquants de drogue ? C'est l'un des mobiles évoqués par les gendarmes, qui cherchent toujours à comprendre ce qu'il s'est passé le soir de la disparition du couple, le 25 novembre 2022.