Restos du Cœur : 160 000 nouveaux demandeurs

Au niveau national, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur a augmenté de 22%, en moyenne, par rapport à la même période l'an dernier.

Dans un marché de la métropole lilloise (Nord), la collecte des Restos du Cœur a débuté vendredi 3 mars au matin. L'année est particulière, entre la hausse des prix et les incertitudes dans les budgets des foyers. "On essaye de faire en fonction de nos moyens. On n'est pas très riche, mais on essaye d'aider ceux qui le sont encore moins", confie un homme. "C'est important de donner ne serait-ce qu'une petite chose", affirme une femme.

Les jeunes particulièrement touchés

Le nombre de bénéficiaires a augmenté de 22 %, en moyenne, au niveau national, par rapport à la même période l'an dernier. Au total, ce sont plus d'un million de personnes qui bénéficient aujourd'hui du service des Restos du Cœur sur l'ensemble du territoire français. Parmi eux, 160 000 nouveaux demandeurs, dont la moitié a moins de 25 ans. Jusqu'au dimanche 5 mars, des milliers de bénévoles sont mobilisés dans 7 000 supermarchés en France.