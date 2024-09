Crèches privées : une mère en procès pour faire reconnaître ses enfants comme victimes

Après des soupçons de maltraitances sur ses deux enfants, Johanna Guilbert espère obtenir des réponses de la part du grand groupe de garde d'enfants qu'elle poursuit.

Depuis près de 4 ans, Johanna Guilbert se bat pour que ses enfants soient reconnus comme victimes. Neal et Norah, frère et sœur, souffrent de lourds troubles psychologiques depuis leur passage dans une crèche du groupe "People& baby". "C'est très compliqué pour eux de faire confiance, d'aller vers les autres", témoigne leur mère.

Une maltraitance présumée sur neuf enfants

Lorsque les enfants sont arrivés dans la crèche, à Villeneuve-sur-Ascq (Nord), en 2019, tout s'est bien passé dans un premier temps. Mais Neal, alors âgé de trois ans, a commencé à pleurer et se débattre chaque matin. "On me prévient que Neal a encore fait une crise et qu'il a dû être mis dehors, en plein hiver", se souvient Johanna Guilbert. Elle récupère un jour sa fille avec un "hématome" sur le front.

Son avocat espère des réponses.

Dans ce procès à huis clos, huit familles attendent des réponses de l'ancienne directrice de la crèche et d'une infirmière. Les accusées encourent cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende pour des maltraitances sur neuf enfants.