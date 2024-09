Hôtellerie et restauration : l’intelligence artificielle, nouvelle alliée pour lutter contre le gaspillage ? Durée de la vidéo : 3 min Hôtellerie et restauration : l’intelligence artificielle, nouvelle alliée pour lutter contre le gaspillage ? Hôtellerie et restauration : l’intelligence artificielle, nouvelle alliée pour lutter contre le gaspillage ? (France 2) Article rédigé par France 2 - T. Baietto, L. Gublin, H. Pozzo, O. Gardette, C. Beauvalet France Télévisions JT de 20h France 2

Chaque Français jette chaque année 25 kg de nourriture, selon l’association Too Good To Go. Des applications aident aujoursdrui les restaurateurs a anticiper le nombre de couverts et les plats commandés. Explications.

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le nouvel allié des restaurateurs est l’intelligence artificielle (IA). Au Pullman Paris-La Défense, près de Paris, 500 à 600 couverts sont servis chaque jour. Gérer les stocks est une gymnastique quotidienne, surtout pour les produits frais. "Si on a prévu un peu trop de quantité, on ne va même pas pouvoir les utiliser pour les cuisiner, ils vont être jetés", déplore Nicolas Pezout, le directeur général de l’établissement. Un logiciel intelligent Le restaurant jette chaque jour 50 kg de déchets alimentaires. Le patron espère réduire ce chiffre de 30% grâce à un logiciel qui peut prédire la fréquentation et la consommation des clients au jour le jour. La prédiction est calculée à partir de paramètres comme l’historique des tickets de caisse, la localisation du restaurant, la météo, ou les événements sportifs à venir. Le créateur du logiciel promet un taux de précision de 90%.



Valentin Bauer, le président d’une pizzeria, est ainsi parvenu à réduire son gaspillage grâce à un logiciel similaire : jusqu’à 4 000 euros d’économie certains mois.