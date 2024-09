Fin de vie : le combat de Loïc Résibois, atteint de la maladie de Charcot et militant pour le suicide assisté

Père de famille, marié, Loïc Résibois vit depuis deux ans avec la maladie de Charcot. En six mois, il est devenu totalement dépendant. "Je suis las de cette existence", confie-t-il, tandis qu'il continue de militer pour la légalisation du suicide assisté. Rencontre.

Loïc Résibois a tout juste 47 ans. Il est atteint de la maladie de Charcot, une pathologie incurable qui en deux ans a paralysé tous ses muscles. "Je suis las de cette existence", nous confie-t-il sur son fauteuil à l'aide d'un amplificateur de voix. "Je ne veux pas pousser ma vie au-delà du point de rupture", ajoute Loïc, qui milite pour l'aide active à mourir.

Un militant pour l'aide à mourir

Totalement dépendant, il ne peut plus se passer de son respirateur. "Si on ne vit pas dans cet enfermement, ce n'est même pas imaginable", souligne-t-il. En six mois, la maladie a progressé très rapidement. Nous l'avions rencontré chez lui, à Amiens, en février et mars dernier. Il militait activement sur les réseaux sociaux pour faire légaliser le suicide assisté et l'euthanasie pour les personnes atteintes de maladies incurables.

Depuis notre tournage, il y a cinq jours, son état de santé s'est fortement dégradé. Il a demandé à bénéficier de la sédation, avec l'espoir que bientôt, les malades incurables puissent choisir leur fin de vie.