Royaume-Uni : les couteaux "zombie", le fléau qui ronge le pays

À Londres, en un an, plus de 50 000 attaques au couteau ont été signalées. Dès mardi 24 septembre, une loi interdira de détenir machettes et couteaux "zombie".

La police anglaise a déclaré la guerre aux couteaux zombie, à l'origine de près de 250 morts en 2023, et 140 attaques par jour en moyenne. Des armes faciles à se procurer sur internet, mais désormais interdites. Les propriétaires avaient jusqu’à ce lundi 23 septembre pour s’en débarrasser sans risque de poursuites. "J’ai vu les lames devenir de plus en plus grandes" Faron Paul, militant pour Fazamnesty, poignardé à deux reprises, aide à présent la police à sortir les couteaux de la circulation. "Ça fait six ans que je les récupère, et j’ai vu les lames devenir de plus en plus grandes", confie-t-il. En théorie, ces armes sont interdites depuis 2016. Un vide juridique permettait toutefois de continuer à vendre les couteaux, sur lesquels n’était imprimé aucun message incitant à la violence. Des boîtes scellées ont été installées dans la ville pour encourager la restitution.



Dix tonnes de lames ont jusqu’à présent été récupérées. Une association fait fondre l’acier et le transforme en barres de musculation, installées dans les quartiers populaires.