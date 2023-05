Reportage "On a beaucoup de choses à déconstruire" : à Beauvais, un film et un débat pour sensibiliser collégiens et lycéens à la lutte contre les LGBTphobies

En cette journée mondiale de l'homophobie se pose la question des plus jeunes : comment vivre son homosexualité quand on est adolescent ? Des élèves de l'agglomération de Beauvais ont participé à un ciné-débat pour échanger leurs points de vue.

Le titre du court-métrage est explicite : PD. Il raconte l’histoire de deux adolescents qui découvrent peu à peu leur homosexualité. 400 élèves de collèges, lycées et CFA de Beauvais, dans l'Oise, étaient conviés à une projection de ce film au cinéma CGR, suivi d'un débat sur l'homophobie.

>> TEMOIGNAGES. "Quand je sors de ma voiture, trois mecs me tombent dessus et me rouent de coups" : victimes de guets-apens homophobes, ils racontent leurs traumatismes au quotidien

Une initiative qui s'inscrit dans la campagne de sensibilisation contre l’homophobie lancée par le ministère de l’Éducation nationale. Au quotidien, des actions sont menées, avec des associations de défense des droits LGBT+ pour expliquer, décrypter et lutter contre les discriminations.

Pendant le débat, les scènes de baisers entre les deux personnages du film "PD" suscitent les questions des lycéens auxquelles les acteurs et bénévoles de l’association SOS Homophobie répondent. (NOEMIE BONNIN / RADIOFRANCE)

Des avis très tranchés

L’histoire a dérangé Yacine, en classe de première, et il ne s'en cache pas : "Je ne voulais pas voir ça. Moi, je n'aime pas les personnes comme ça, ce n'est pas pour moi. Dieu a créé des hommes et des femmes, c'est pour qu'ils soient ensemble. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce n'est pas bien", estime-t-il.

Un discours violent, qui prouve la nécessité de ce genre d’intervention. De son côté, Louane intervient : "J'ai des amies lesbiennes, d'autres qui sont homosexuels, et je m'en fiche totalement. Je soutiens quand même leur cause parce qu'ils sont assez catégorisés dans la société, et c'est très méprisant pour eux, je pense."

Des enseignants démunis

Pendant le débat, les scènes de baisers entre les deux personnages dans le film suscitent pas mal de questions. Les acteurs y répondent, aux côtés de bénévoles de l’association SOS Homophobie.

"Les générations d'aujourd'hui sont quand même un peu plus ouvertes sur la question. En revanche, comme on parle un peu plus du sujet, il y a aussi les discours haineux qui, eux, se manifestent un peu plus. On a beaucoup de choses à déconstruire avec", indique le réalisateur Olivier Lallard qui, au fil de ses interventions dans les collèges et lycées, dit avoir constaté l’homophobie présente dans les établissements scolaires.

De leur côté, les enseignants présents saluent le film et les échanges. Certains confient se sentir parfois démunis face à des discours ou attitudes homophobes dans leurs classes.