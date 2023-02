Fin de vie : la Convention citoyenne en faveur d'une aide active à mourir

Dimanche 19 février, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est prononcée majoritairement en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie.

En décembre dernier, la Première ministre Élisabeth Borne ouvrait la Convention citoyenne avec cette question : "Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il encore adapté ?" Une large majorité des participants avait répondu non. Sur 167 citoyens tirés au sort, 75 % ont voté pour une ouverture à l'aide active à mourir, dimanche 19 février. Concernant les recours possibles, 72 % se sont prononcés en faveur du suicide assisté, et 66 % pour l'euthanasie.

Le résultat des travaux rendu le 19 mars

Les membres de la Convention citoyenne souhaitent que le suicide assisté et l'euthanasie soient ouverts aux personnes majeures et aux mineurs. Mais les avis sont plus partagés sur le consentement éclairé du patient au regard de l'euthanasie. La Convention citoyenne rendra le résultat de ses travaux le 19 mars prochain.