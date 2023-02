Affaire Pierre Palmade : le comédien visé par une nouvelle enquête pour "détention d’images pédopornographiques"

Samedi 18 février, le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Pierre Palmade pour "détention d'images pédopornographiques". L'humoriste n'a pas encore été entendu pour cette procédure.

Pierre Palmade est en pleine tourmente. Vendredi 17 février, le comédien est sorti du tribunal de Melun (Seine-et-Marne) par une porte dérobée, après avoir été mis en examen pour homicide et blessures involontaires, aggravés par l’usage de stupéfiants. Une décision qui fait suite à l’accident de voiture du 10 février dernier. Le conducteur du véhicule percuté et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés dans un état grave. La belle-sœur du conducteur a perdu l’enfant qu’elle portait.

Une descente aux enfers commencée il y a 30 ans

L'humoriste est assigné à résidence dans le service addictologie d’un hôpital pour une durée de six mois. Une descente aux enfers commencée il y a 30 ans avec sa première prise de cocaïne, addiction contre laquelle il se bat depuis et qu'il n’hésite pas à évoquer. Ces affaires mettent en lumière ses fragilités. Il a reconnu devant les enquêteurs une triple dépendance à l’alcool, aux drogues et au sexe. Son nom apparaît désormais dans plusieurs dossiers. Une enquête préliminaire pour "détention d’images pédopornographiques" a été ouverte, dimanche 19 février, par le parquet de Paris. Pierre Palmade n'a pas encore été entendu pour cette procédure.