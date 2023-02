Drogue : le marché de la cocaïne explose en France

Les saisies de cocaïne ont doublé en France entre 2020 et 2021. Cette drogue est devenue la plus consommée après le cannabis dans l'Hexagone.

Pendant des années, la cocaïne était en majorité consommée par des fêtards dans le showbiz et les milieux privilégiés. Aujourd’hui, elle est la drogue la plus consommée en France après le cannabis. Le marché explose et les exportations en provenance d’Amérique latine inondent les ports, comme à Lorient (Morbihan) où 180 kilos ont été saisis le 15 février dernier. En 2021, les autorités ont mis la main sur 26,5 tonnes de cocaïne, selon une mission interministérielle de lutte contre la drogue. Ce chiffre a doublé en un an.

Une drogue devenue abordable

La cocaïne est devenue abordable, entre 50 et 70 euros le gramme. "Pour tenir le coup dans mon affaire. Étant donné que le métier de la restauration est très difficile, c’est vrai que je me suis mise à en consommer, pas que pour faire la fête", confie une consommatrice. Sur les contrôles routiers, les tests salivaires pour détecter les drogues, et notamment la cocaïne, sont quasiment systématiques. Dimanche 19 février, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé vouloir sanctionner sévèrement les conducteurs déclarés positifs aux stupéfiants. Aujourd’hui, un consommateur en possession de drogue s’expose à un an de prison ferme et 3 750 euros d’amende.