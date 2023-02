Guerre en Ukraine : retour sur un an de diplomatie entre Paris et Moscou

Longtemps, Emmanuel Macron a voulu maintenir le dialogue avec le président russe Vladimir Poutine pour faire cesser la guerre en Ukraine. Mais depuis septembre dernier, la connexion semble rompue entre les deux chefs d'État.

Quinze jours avant l’offensive russe en Ukraine, autour d’une table si longue qu’elle figurait la crise à venir, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'étaient entretenus. Longtemps, le président français a voulu maintenir le dialogue avec son homologue russe pour empêcher la guerre d’abord, la faire cesser ensuite, pour peu de résultats. Mais depuis septembre dernier, la connexion semble rompue entre Moscou et Paris, il n’y a plus d’appel téléphonique entre les deux chefs d'État.

"Aujourd'hui, l'heure n'est pas au dialogue"

Un temps taxé de naïveté, Emmanuel Macron ne prend plus de précaution de langage. "Aujourd’hui, l’heure n’est pas au dialogue parce que nous avons une Russie qui a choisi la guerre et qui a choisi d’aller jusqu’aux crimes de guerre", affirme-t-il en martelant que la Russie sera défaite. Pour le président français, aucun doute, les Russes reviendront à la table des négociations. Emmanuel Macron espère toujours que les relations qu’il a entretenues par le passé avec Vladimir Poutine lui permettront d’endosser le rôle de médiateur dans la résolution du conflit.