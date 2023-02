Fin de vie : la Convention citoyenne se prononce majoritairement en faveur d'une aide active à mourir en France

Elle a terminé sa phase de délibération. Les citoyens ont encore un mois pour affiner leurs propositions.

La Convention citoyenne sur la fin de vie se prononce majoritairement en faveur d'une aide active à mourir en France, écrit le Conseil économique social et environnemental (Cese) dans un communiqué, dimanche 19 février. Sur 167 votants, 121 participants à la Convention citoyenne se disent favorables à l'ouverture d'un accès au suicide assisté. Sur 166 votants, ils sont 109 à dire oui à un feu vert à l'euthanasie.

La Convention a terminé sa phase de délibération, permettant aux citoyens de voter de "premières grandes orientations". "Nous venons de passer une étape charnière de la Convention citoyenne", a déclaré Claire Thoury, présidente du comité de gouvernance, et membre du CESE. "Ces orientations clés désormais actées, les citoyens vont pouvoir développer leurs propositions et harmoniser leur réponse avant de procéder à des votes décisionnels", a-t-elle poursuivi.

Session finale de travail le 19 mars

La Convention citoyenne sur la fin de vie ne se penche pas que sur l'aide active à mourir. Elle prépare aussi des propositions sur les soins palliatifs, le respect de la volonté du patient, l'accompagnement à domicile, l'information et la formation ou encore les moyens financiers dédiés à la fin de vie.

Le Cese rappelle que les citoyens se retrouveront les 3, 4 et 5 mars pour la 7e session. Elle sera suivie d'une 8e session les 10, 11 et 12 mars, avant une session finale les 17, 18 et 19 mars. Les propositions seront remises au gouvernement.