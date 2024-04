Foire du Trône : rencontre avec deux artisans confiseurs Durée de la vidéo : 2 min Foire du Trône : rencontre avec deux artisans confiseurs La Foire du Trône est l’une des plus anciennes et plus festives d’Europe. Elle célèbre cette année ses 60 ans. Reportage en compagnie de deux artisans confiseurs. (france 2) Article rédigé par France 2 - A.Guery, J.Weyl, M.Cayot, B.de Saint-Jore France Télévisions JT de 13h France 2

La Foire du Trône est l’une des plus anciennes et plus festives d’Europe. Elle célèbre cette année ses 60 ans. Reportage en compagnie de deux artisans confiseurs.

À l’heure où les manèges sont figés, quand la fête foraine n’a pas encore débuté, dans la "Caravane des délices", les confiseurs entrent en lice. Dans la marmite, se trouvent du sucre, du glucose et de la fraise. Un mélange gourmand destiné à fabriquer des pommes d’amour, avec un secret : le tourner un peu, mais pas trop. Et la magie opère : une pomme légèrement nappée de sucre, bien brillante, bien rouge, et ce n’est pas un hasard. Cela rappelle le conte de Blanche Neige. Cela fait 40 ans que Francine et Pierre la concoctent avec amour, 40 ans qu’ils illuminent le sucre de 1 000 couleurs sous toutes ses formes, sucettes, guimauves, berlingots, barbe à papa. Les enfants sont contents Leur plus belle récompense, ce sont les enfants. Un vrai jour de fête pour eux, qui se retrouvent devant une montagne de sucre comme il n’est jamais permis d’en manger. Le couple a le sentiment d’une mission bien accomplie en créant des étoiles dans les yeux.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux