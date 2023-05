Lycée professionnel : les stages des élèves rémunérés dès septembre

Emmanuel Macron dévoilera, jeudi 4 mai, sa réforme des grands axes de la réforme du lycée professionnel. Elle prévoit de rémunérer les plus de 600 000 élèves pendant leurs stages.

Dans les filières des lycées professionnels, les stages en entreprise devraient, dès septembre, être rémunérés. 620 000 élèves sont concernés. C'est le cas de cette classe de terminale en chaudronnerie. Les élèves passent, durant leur scolarité, 22 semaines en stage et la plupart sont non payées. “Cela me motiverait particulièrement, je sais que derrière je pourrais me faire plaisir”, explique un lycéen.

Jusqu’à 100 euros par semaine de gratification

A la rentrée, les stages en 1ère année de CAP et de Bac pro devraient être rémunérés 50 euros, 75 euros en deuxième année, et jusqu’à 100 euros pour les élèves en terminale bac pro. L’Etat devrait entièrement prendre en charge ces gratifications. Coût estimé : 1 milliard d’euros. Toujours insuffisant pour le syndicat SNUEP-FSU. “On valorise le temps passé hors école, et on ne valorise pas l’ensemble du travail réalisé dans les lycées”, souligne Sigrid Gérardin, co-secrétaire générale. Pour les élèves de terminale, ces nouvelles rémunérations pourraient être plafonnées à 1 200 euros par an.