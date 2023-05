Royaume-Uni : le défi sécuritaire autour du couronnement de Charles III

V. Lerouge, A. Bouleis, C. Madini, J. Pelletier, E. Picard, L. Soudre, J. Cohen-Olivieri

À trois jours de l’intronisation du roi Charles III, les autorités craignent pour la sécurité du roi et des invités après qu’un homme armé ait été arrêté aux abords de Buckingham Palace. En tout, 29 000 policiers seront mobilisés sur l’ensemble du week-end.

Un homme interpellé et menotté devant l’entrée principale de Buckingham Palace, à Londres (Royaume-Uni). Il portait un couteau et vient de jeter des cartouches de fusil dans la cour du palais. Le parvis est aussitôt évacué et les démineurs font exploser des colis suspects à quelques mètres des plateaux télé. L’incident rappelle l’enjeu de sécurité à trois jours du couronnement de Charles III, le 6 mai. En tout, 2 200 invités, parmi lesquels des dizaines de chefs d’États se rendront dans la capitale britannique samedi, ainsi que des centaines de milliers de spectateurs sont attendus tout le long du parcours.

29 000 policiers mobilisés

Les lieux des cérémonies sont déjà entièrement bouclés, protégés par la police, lourdement armés et surveillés par un important réseau de caméras, déployées pour l’occasion. “Le niveau de tolérance à l’égard de tous les perturbateurs sera extrêmement faible. Ils seront maîtrisés rapidement s'ils ont l’intention de nuire”, énonce Ade Adelekan, commandant de police. Les autorités redoutent notamment les manifestations de militants anti-monarchistes durant la cérémonie. Une loi a été votée précipitamment, élargissant les pouvoirs de la police face aux perturbateurs quels qu’ils soient. En tout, 29 000 policiers seront mobilisés sur l’ensemble du week-end.