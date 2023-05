Sécheresse : les stations de lavage de voitures bientôt fermées ?

En raison de la sécheresse, les lavage auto des Pyrénées-Orientales pourraient bientôt fermer leurs portes pour tenter de préserver de l’eau au maximum et c’est déjà le cas dans certaines zones de l’Ain.

Des cours d’eau à sec dans les Pyrénées-Orientales, département déjà placé en état de sécheresse renforcée depuis février et qui va passer en état de crise la semaine prochaine avec, à la clé, des restrictions d’eau supplémentaires. Les stations de lavage sont en sursis et pourraient fermer, en attendant les clients s’y pressent. Le patron de l'une d’elles est inquiet, les investissements sont importants et il se dit convaincu que les clients continueront de laver leurs voitures chez eux.

Seules les stations avec un système de recyclage d’eau autorisées

Le lavage auto, c’est 0,2 % de la production totale d’eau en France et dans l’Ain, deux secteurs, aussi en alerte sont déjà sous le coup d’un arrêté préfectoral qui interdit les lavages. Dans les faits, certaines continuent d’accueillir des clients. À ce jour, selon la préfecture, seules les stations avec un système de recyclage d’eau peuvent rester ouvertes, cela ne concerne que 3 % des centres en France.