Santé : le quartier de Aygalades à Marseille revit depuis l’arrivée de médecins

30 % de la population française vit dans un désert médical et ce n'est pas le cas uniquement en milieu rural. Aux Aygalades, dans les quartiers nord de Marseille (Bouches-du-Rhône), cela fait deux ans qu'une maison de santé a dû prendre le relais.

Enclavée dans les quartiers nord de Marseille, la cité des Aygalades était devenue un désert médical. Daniel Peres a vu les médecins partir les uns après les autres, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux pour soigner près de 7 000 habitants. “Pour nous, c’était catastrophique. Deux médecins pour 590 logements. Il y a un médecin surchargé, les gens attendent dans la rue, dans le froid”, dit-il.

10 000 consultations en 2022

Depuis deux ans, une nouvelle équipe est arrivée. Un centre de santé a été ouvert par les hôpitaux de Marseille au cœur du quartier avec cinq médecins généralistes qui se relaient. Une habitante du quartier avait perdu l’habitude de consulter facilement. “Tout est bien car en plus, il y a tout sur place. C’est bien, c’est mieux”, soutient-elle. Les patients sont moins isolés et les médecins sont ravis d’unir leurs forces. L’équipe est pluridisciplinaire et est parfois aidée par des spécialistes venus des hôpitaux à la journée pour des consultations externes. Avec un budget de 600 000 euros par an, le centre a assuré 10 000 consultations en 2022.