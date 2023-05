Incendies : la Gironde dévoile son nouveau dispositif pour l’été

La Gironde dévoilait, ce mercredi 3 mai, son dispositif estival de prévention et de lutte incendie, alors que d’autres régions dans le Sud de la France, comme la Dordogne, sont déjà touchées par des feux préoccupants.

Un ciel flamboyant et au sol des flammes prêtes à dévorer la pinède. Un incendie s’est déclaré la nuit dernière en Dordogne. Les pompiers arrosent la forêt calcinée avec lassitude. “Depuis juillet l’an dernier, cela ne s’arrête pas, et le plus grave est que ça commence très tôt cette année”, se désole le Lieutenant Fabrice Debec, chef du groupement du centre de secours de Périgueux (Dordogne). Le spectre d’un nouvel été d’incendie plane et inquiète notamment en Gironde.

Des avions prépositionnés sur place

Le souvenir de milliers d’hectares qui se consument pendant des semaines, et les images de pompiers à bout de souffle l’été dernier hante les esprits. Pour ne pas revivre cette situation, les pompiers dévoilent un dispositif inédit : 1 avion Dash et 4 avions Air Tractor seront prépositionnés, rejoints si besoin, par 2 avions Canadair mobilisable et 11 avions supplémentaires. L'enjeu : pouvoir faire face à plusieurs départs de feux simultanés. “Le fait qu’on ait un détachement préventif permet de faire du guet aérien et d’avoir une stratégie d’attaque plus efficiente”, affirme Marc Vermeulen, directeur SDIS Gironde. Un dispositif complété par des drones et des patrouilles terrestres chargés de repérer les premières flammes au plus vite.