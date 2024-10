Arnaque au faux conseiller bancaire : les personnes âgées ciblées Durée de la vidéo : 3 min Arnaque au faux conseiller bancaire : les personnes âgées ciblées Article rédigé par France 2 - C. Rigeade, E. Pelletier, F. Daireaux, O. Palomino, S. Ripaud France Télévisions JT de 20h France 2

Les arnaques aux faux conseillers bancaires sont en train d’exploser avec une technique bien rodée et fait de plus en plus de victimes.

Cette fraude fait de plus en plus de victimes. Le numéro de la banque s’affiche sur le téléphone, mais à l'autre bout du fil c'est un escroc. Voici l'arnaque téléphonique au faux conseiller bancaire. Marie-Claire, 75 ans, en a été victime l'année dernière. "Je suis encore marquée, mais c'est vrai que c'est dur à encaisser", explique-t-elle. Ce jour-là, la retraitée reçoit l’appel d'un homme qui se présente comme son conseiller bancaire. Il l’avertit d'une fraude sur sa carte bleue et tente de la rassurer. Une plainte déposée Pendant trois semaines, l'escroc passe 58 appels à sa victime. Un complice se fait passer pour un coursier de la banque. Il vient au domicile récupérer la carte bleue pour retirer des espèces. Plus de 3 000 euros au total. Aujourd'hui, l'ancienne infirmière a porté plainte et se dit écœurée. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus