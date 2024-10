Commémoration du 7 octobre : l'hommage en France

Plusieurs villes ont décidé d’honorer la mémoire des victimes des attaques terroristes du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023.

Les portraits de leurs proches à la main et l'inscription : ramener les à la maison sur leur T-shirt. Ce matin, deux familles d’otages se sont rendues à l'Élysée avec un message pour Emmanuel Macron. "Nous avons besoin de l'aide du monde entier et particulièrement d'Emmanuel Macron parce qu’ils sont des citoyens français", explique Sharon Kalderon, belle soeur de Oger Kalderon, otage. "J'espère qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour ramener à la maison l’ensemble des otages", affirme une membre de la famille d’un otage.

"On ne les oublie pas"

À Lyon une foule était rassemblée ce soir, brandissant les mêmes portraits. Ceux des 97 otages encore aux mains du Hamas. Une émotion commune et un appel lancé pour ne pas les oublier, un an après leur enlèvement. "Il faut qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas, qu’on fait notre possible pour les aider, ce n’est pas grand-chose d’être là finalement", explique une participante. Des bougies allumées à La Rochelle, une minute de silence et des prières pour les otages, mais aussi en mémoire des victimes décédées.

