Coupes budgétaires : le gouvernement va-t-il vraiment économiser 40 milliards d’euros ?

Le gouvernement souhaite économiser 40 milliards d’euros en supprimant notamment des postes de fonctionnaires. Pour en parler, Jean-Paul Chapel, journaliste, était présent sur le plateau du 20H, ce lundi 7 octobre.

Le gouvernement évoque 40 milliards d’euros d’économies, une somme qui paraît énorme, pourtant les dépenses vont continuer d’augmenter. En réalité, il s’agit de 40 milliards de moins que l’augmentation mécanique des dépenses si aucune mesure n’avait été prise. Il faut en effet prendre en compte l’inflation, l’augmentation de la population, etc. Résultat : cette année, les dépenses publiques ont augmenté de 4,2 %, et l’année prochaine, elles vont augmenter de 2,1 %.

Des dépenses qui augmentent plus vite que l’inflation

Certaines dépenses vont même augmenter plus vite que l’inflation, comme les dépenses de santé, à cause notamment du vieillissement de la population. Les dépenses de retraite, elles, seront gelées pendant six mois mais seront ensuite indexées. Au total, c’est 1 % de plus sur l’année. Le budget de l’État ne devrait pas augmenter d’un euro, mais tout le monde ne va pas se serrer la ceinture : le budget de la défense, priorité nationale, va augmenter de 7 %.

Parmi Nos sources :

Ministère de l'économie

Conseil d'orientation des retraites

Liste non exhaustive