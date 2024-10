Arnaques aux faux conseillers bancaires : un nouveau dispositif pour les éviter

M. Dolphin, J. Poissonnier, S. Guibout, K. Prevost, C. Adriens-Allemand, C. Beauvalet

Les opérateurs téléphoniques déploient à compter du mardi 1er octobre un système visant à empêcher l'usurpation des numéros de téléphone fixe. Il doit notamment servir à prévenir les arnaques aux faux conseillers bancaires.

C'est une technique bien rodée : le numéro de votre banque apparaît sur votre téléphone, mais en réalité, ce sont des escrocs qui tentent de vider vos comptes bancaires. À compter du mardi 1er octobre, vous serez mieux protégé contre cette arnaque. Les opérateurs téléphoniques déploient un système visant à empêcher l'usurpation des numéros de téléphone fixe, comme ceux des banques ou des entreprises.

Un préjudice de 379 millions d'euros en 2023

En 2023, ces fraudes représentaient un préjudice de 379 millions d'euros. Les escrocs ont l'habitude de se procurer les numéros de carte bleue et de compte des victimes sur le dark web, mais aussi grâce à des mails et des SMS frauduleux. Puis, à l'aide de logiciels pirates, ils imitent le numéro de téléphone des banques et commencent leur rôle de faux conseiller. C'est cette usurpation qui est désormais plus compliquée. Les experts mettent cependant en garde sur le fait que les escrocs pourraient trouver d'autres techniques. Il faut donc veiller à ne jamais valider une opération bancaire à la suite d'un simple appel téléphonique.

