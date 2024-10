Inde : une mégalopole touchée par une crise de l'eau

Bangalore est à sec. La ville a épuisé ses ressources en eau. À tel point que la population fait désormais appel à des camions-citernes au quotidien

On la surnomme la Silicon Valley indienne. Dans le sud du pays, Bangalore est une ville riche et moderne. Pourtant une partie de ses 15 millions d'habitants manque cruellement d’eau. "On ne reçoit de l’eau qu’une seule fois par semaine. On n’a pas assez d'eau pour tout le monde", explique une habitante. Ces derniers mois, l'approvisionnement en eau a diminué de moitié. Une crise historique. "L’eau est une nécessité on en a besoin tous les jours. Cette crise, ça me rend triste et ça me met en colère", assure une femme. Elle fait pourtant partie des plus chanceux. Elle a les moyens de faire venir des camions-citernes privés pour remplir cette cuve d’eau située sous le bâtiment.

90 euros par mois

"Avant les factures d’eau dépassaient à peine les dix euros par mois maintenant qu'il faut se faire livrer, on paye près de 90 euros", indique-t-elle. Dans le nord de Bangalore, les habitants ne peuvent plus compter que sur des camions-citernes pour recevoir de l'eau potable. Un livreur reçoit une quinzaine d'appels par jour.

