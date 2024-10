Commémoration du 7 octobre : hausse des actes antisémites en France

T. Cuny, M. Dolphin, V. Chatelier, A-C. Roth, P. Maire, F. Mazou, C. Comery

Les faits antisémites en France sont au plus haut et ont bondi de 192% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023.

Les faits antisémites en France sont au plus haut et ont bondi de 192% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023.

Une étoile de David, une croix gammée et un objet religieux tagué sur cette porte d’entrée. Depuis un mois, cette femme a été visée à trois reprises par des actes antisémites. Le dernier dans la nuit de vendredi à samedi. "Il n’y a pas un matin où l’on ouvre la porte et l’on se dit 'qu'est-ce qu'il va y avoir ?'. Ce n’est pas juste. Pouvoir aller chez les gens et taguer des choses comme ça en 2024, je trouve ça lamentable", explique cette habitante.

Des agressions

Un cas loin d'être isolé d'après une note des renseignements, on dénombre 887 faits antisémites au premier semestre 2024. C'est 192 % de plus que la même période l'année dernière. La majorité des actes concerne des atteintes aux personnes. 563 sur tout, le territoire. Des insultes et parfois des agressions.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus