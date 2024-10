Commémoration du 7 octobre : Bat-Sheva Yahalomi, épouse d’un otage français à Gaza, témoigne

Épouse de l’otage Ohad Yahalomi, et mère d’Eitan, 12 ans, relâché après 52 jours aux mains du Hamas, Batsheva Yahalomi est l'invité du 20 Heures.

Mariée à Ohad, un des deux derniers Français détenus par le Hamas, à Gaza, Bat-Sheva Yahalomi raconte les traumatismes vécus un an après le 7 octobre. " On était à la maison, dans la chambre de sécurité. Après deux heures de cris en arabe et des coups de feu, mon mari a décidé de sortir de la chambre pour fermer la porte. Les terroristes sont entrés dans l’a maison et ont tiré sur mon mari", confie-t-elle.

Le dernier moment où j’ai vu mon mari

Elle continue le déroulé de ce jour sinistre. "Ils sont rentrés dans la chambre avec les enfants. Quatre terroristes ont crié en arabe. L’un des terroristes a pointé son revolver sur moi pour nous faire sortir. Mon mari était blessé. C’était le dernier moment où j’ai vu mon mari", confie-t-elle.

