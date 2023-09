Santé : lancement de la campagne de vaccination contre le papillomavirus

Ce lundi 4 septembre commence dans les écoles la campagne de vaccination contre le papillomavirus pour tenter de l’éradiquer.

Vacciner le plus largement pour tenter d’éradiquer le plus rapidement possible le papillomavirus, responsable de 6 400 nouveaux cas de cancer chaque année. L'infection affecte les deux sexes, et provoque des cancers des appareils génitaux, mais aussi de l’anus. "Ce virus a été identifié comme celui responsable du cancer de l’utérus. Aujourd'hui, les connaissances évoluent et on se rend compte qu’il est responsable des cancers génitaux en général", explique Christèle Gras Le Guen, porte-parole de Société française de pédiatrie.

Vaccin gratuit pour tous

À partir de l’automne, tous les élèves de 5ème pourront se faire vacciner gratuitement. Le vaccin suscite encore des doutes chez certaines personnes, alors qu’il permet de prévenir 90% des formes de papillomavirus. "C’est l’inconvénient et l’avantage. On n'a pas proposé notre population, mais on sait qu’il n’a pas d’effet négatif", poursuit la porte-parole de Société française de pédiatrie.