Solidarité : les Restos du Cœur reçoivent une aide rapide et inattendue

Le cri d’alarme des Restos du Cœur a été entendu et a déclenché beaucoup de réactions notamment chez les politiques. Le point avec Gilles Bornstein, sur le plateau du 19/20 info ce lundi 4 septembre.

Tout a commencé par une dépêche, dimanche 3 septembre, qui indiquait que les Restos du Cœur allait réduire le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire. "Hier, à 20 Heures, Aurore Bergé annonce 15 millions d’euros supplémentaires. Cet après midi, Antoine Arnault, fils de Bernard Arnaud, annonce un don de 10 millions d’euros sans profit de la ristourne fiscale. Le résultat est qu’en 27 heures, les restos ont trouvé 25 millions d’euros", précise Gilles Bornstein ce lundi 4 septembre.

Incapacité de la société française

"Les Restos du cœur sont un peu le nom de nos incapacités. D'abord, on nous parle d’inflation toute la journée. On entend à longueur de reportages qu’on doit sauter les repas. Deuxième remarque : la France va plutôt bien, et pourtant il y a de plus en plus de Français qui n’arrivent pas à s’offrir le strict minimum. Les Restos du cœur sont une sorte de nom commun pour toutes les associations qui jouent le rôle de soupape", conclut le journaliste.