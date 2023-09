Espagne : pluies torrentielles et routes coupées

Article rédigé par franceinfo - E.Bonnasse, J.Laurent France Télévisions

Après des mois de sécheresse historique, l’Espagne est frappée par des pluies torrentielles et des inondations meurtrières qui ont fait, d’après un dernier bilan, au moins deux morts et trois disparus. Les intempéries ont frappé la Catalogne et la région de Madrid, en alerte rouge.

Menacés par une cascade de pluie jusque dans les souterrains du métro madrilène, l’eau s’infiltre partout. Des Madrilènes ont été piégés. Le déluge est arrivé jusqu’à eux. Dimanche 3 septembre, près de Madrid, les habitants de Navalcarnero, encerclés par les eaux, ont dû être évacués. Les riverains quittent leurs maisons, portés par les secours. Pour le moment, au moins une personne est portée disparue. En alerte jusqu’à mardi Dans les villages près de Tolède, les rues se sont transformées en torrents. Cette province au centre de l’Espagne est l’une des plus touchées par les orages. Les habitants avaient pour ordre de rester chez eux, mais au moins deux personnes sont décédées. Les intempéries ont traversé le pays jusqu’en Catalogne. Sous les étangs de boue, on devine difficilement les champs catalans, les jardins et les forêts. L’Espagne est encore en alerte jusqu’à mardi.