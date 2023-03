Santé : une application détecte les pollens

Le printemps est une période compliquée pour tous ceux qui souffrent d’allergie. Toutefois, il existe des outils précieux, comme une nouvelle application qui permet de connaître en temps réel la quantité des pollens dans l’air. Reportage à Metz (Moselle).

Le printemps rime avec l’arrivée du pollen et ses désagréments. "Ça me brûle les yeux, ça m’irrite les yeux, j’ai le nez qui coule", déplore un promeneur. À Metz (Moselle), les allergiques peuvent maintenant compter sur une application qui mesure la quantité de pollen dans l’air grâce à un boîtier. "C’est un capteur qui va venir mesurer le pollen environnant avec une intelligence artificielle qui va venir déterminer à quel type de pollen on a affaire", Claire Ancel, conseillère numérique au sein de la métropole de Metz.



Un dispositif en place dans une quarantaine d’agglomération

Sur l’agglomération, trois capteurs détectent quelles plantes émettent du pollen. L’installation a coûté 20 000 euros. Jusqu’alors, les mesures se faisaient à l’échelle du département avec parfois plusieurs jours de décalage. L’application fonctionne en temps réel. Jérôme Richard, cofondateur de LifyAir, explique : "C’est important parce que ça permet aussi de la vraie prévention. L’allergique va devoir prendre son médicament dès l’exposition." En France, 30% des adultes sont allergiques au pollen. L’application gratuite est déjà en place dans une quarantaine d’agglomération.