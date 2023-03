Espagne : en Andalousie, la production d’avocats mise à mal par la sécheresse

En Andalousie, les producteurs d’avocats sont inquiets. Le manque d’eau impacte directement leur production et menace leurs exploitations. Reportage.

Près de Malaga, en Andalousie (Espagne), le moindre espace disponible est occupé par des avocatiers. Dans la vallée de la Cerqueira, Francisco Pineda et son fils possèdent trois hectares d’avocats. À cause de la sécheresse, ils ont perdu 80% de leur récolte cette année. "À cause du manque d’eau, le calibre est vraiment petit", regrette le producteur. Des fruits trop petits et des arbres qui souffrent. "C’est la première fois que je vois ça en 40 ans. S’il ne pleut pas, […] cet arbre va mourir", certifie l’agriculteur. Il n’a pas plu depuis plusieurs mois, la rivière à côté de son exploitation et son puits sont asséchés.

Une économie menacée

Un manque d’eau qui s’aggrave et qui menace toute une économie bâtie autour des avocats. Pour irriguer leurs avocatiers, ils dépendent presque tous d’une réserve d’eau, située quelques kilomètres en amont. La Viñuela est la principale source d’eau potable de la région, mais elle est presque à sec. Selon Rafael Yus, un spécialiste, l’avocat est trop gourmand en eau et épuise les ressources. Face au changement climatique et pour fournir les agriculteurs, des bassins stockent de l’eau recyclée. En attendant, pour pallier le manque d’eau, certains producteurs coupent les arbres en espérant qu’ils repartent à l’automne.