Santé : les allergies font leur retour avec l'arrivée du printemps

Le soleil brille, les fleurs éclosent et les bouleaux bourgeonnent. Le printemps s'éveille, tout comme les pollens, qui sont de retour. Un véritable calvaire pour les personnes allergiques. "J'ai un peu les symptômes d'une grippe, j'ai de la fièvre, j'ai les yeux qui brulent, le nez qui coule, du mal à respirer…", confie une jeune femme. Une autre indique "ne pas pouvoir ouvrir les yeux" ou "voir flou" pendant parfois plusieurs semaines.

25% des Français souffrent d'allergies au pollen. Si les symptômes apparaissent généralement chez les enfants et les jeunes adultes, ils peuvent survenir à tous les âges. "Comme l'allergie est une réponse anormale de notre immunité, qui reconnaît à tort ces pollens comme étant dangereux et fabrique des anticorps, c'est qu'a un moment donné, notre corps a fait une erreur, et on développe des symptômes d'allergie", explique Daniela Muti, pneumologue et allergologue.