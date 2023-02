Santé : les enfants de plus en plus accros au sucre

Malgré des campagnes de sensibilisation, les professionnels de santé alertent une nouvelle fois contre la surconsommation de sucre, notamment dès le plus jeune âge.

À cinq ans, Eliot a déjà 16 caries sur ses 20 dents de lait. À ce stade, il est trop tard pour le traiter chez le dentiste. Il faut l’hospitaliser sous anesthésie générale, durant plus de deux heures. "Je ne m’y attendais pas du tout, puisque c’était la première fois qu’il avait des douleurs et qu’il se plaignait des dents", raconte sa mère. Au bloc opératoire, il s’agit désormais de sauver les dents d’Eliot en rebouchant tous les trous, même si ce n’est pas toujours possible. La chirurgienne affirme effectuer de plus en plus ce type d’opérations, de 4 à 5 fois par semaine en moyenne sur des patients de plus en plus jeunes.



Des dommages psychologiques



Le sucre est dévastateur et pourtant, les enfants l’adorent. Accro aux confiserie et aux sodas, ils en consomment beaucoup trop. Selon les autorités sanitaires, 75% des 4-7 ans ont un apport journalier excessif. Cela peut aussi avoir des dommages psychologiques. Une mère a ainsi été alertée par l’école de son fils sur son attitude moins concentré en classe et agressif envers ses camarades. Un psychologue lui a diagnostiqué un trouble de l’attention, causé selon lui par une alimentation trop sucrée.