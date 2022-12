Le sucre est-il notre pire ennemi ? Quels produits choisir pour réduire la dose ?

Le samedi et le dimanche à 15h51, 17h51 et 21h21

Sucre, comment décrocher ? Est-ce que vous en mangez trop ? Quels sont les sucres visibles et les sucres cachés ? Le nouveau hors-série du magazine "60 Millions de consommateurs" vous propose de nombreuses solutions pour rééquilibrer votre assiette et préserver votre santé.

Sans vouloir jouer les rabat-joie, les recommandations de l’OMS en matière de consommation de sucre sont précises : pas plus de 50 grammes de sucre par jour pour un adulte avec une activité physique. 50 grammes, c’est l’équivalent de 6 ou 7 morceaux de sucre. Au-delà, le sucre est un danger pour la santé ! C’est à la une du nouveau hors-série de 60 Millions de consommateurs. Un dossier signé Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe.

franceinfo : Vous débutez ce hors-série avec un quizz que l’on peut faire pour savoir si l’on consomme trop de sucre. De manière générale, les français sont au-dessus des recommandations de l’OMS ?

Sophie Coisne : Oui, deux à trois Français sur 10 consommeraient plus de sucre que recommandé. Chez les enfants, c’est particulièrement préoccupant. Si l’on regarde leur consommation de sucres totaux, c’est-à-dire les sucres ajoutés et ceux naturellement présents dans les fruits, les légumes secs et les féculents, 75% des 4-7 ans en consomment trop, et 60% des 8-12 ans.

Mais pourquoi c’est mauvais pour la santé ? Quels sont les risques ?

On connaît l’effet du sucre sur les dents, mais on sait moins qu’il favorise aussi l’acné. L’excès de sucre est également responsable de maladies cardio-vasculaires, du diabète de type 2, et d’une maladie en pleine recrudescence, la stéatohépathite ou maladie du foie gras, une inflammation du foie peu visible qui peut conduire à une cirrhose et qui concerne 18% des adultes.

Alors le sucre, ça commence au petit-déjeuner, et il y a de bonnes habitudes a prendre ?

D’abord, pourquoi pas prendre un petit déjeuner salé ? A base d’œufs, de fromage et de pain complet, il garantit un tonus durable. Si l’on est un bec sucré, limiter la quantité de confiture et opter pour du pain complet plutôt que des viennoiseries. Et oublier la célèbre pâte à tartiner : une cuillère à café, c’est un tiers de votre dose journalière de sucre !

Quid des céréales, des mueslis, des biscuits ou des barres chocolatées? c’est bon ou pas ?

Souvent, une seule portion de 60 g contient un tiers des apports en sucre recommandés pour la journée, et parfois même la moitié ! Si l’on ne peut se passer de céréales, les mueslis sont beaucoup moins chargés en sucres.

Il y a une différence entre les sucres lents et les sucres rapides ou c’est une idée reçue ?

C’est une idée reçue effectivement. Tous les sucres arrivent avec la même vitesse dans le sang, qu’ils soient issus de sucreries ou de lentilles. En revanche, les sucres ajoutés augmenteront très fortement le taux de sucre dans le sang, poussant le pancréas à fabriquer beaucoup d’insuline pour stocker tout ce sucre. Et à force d’excès, cela fatiguera cet organe et nous exposera au diabète.

Dans ce hors-série, vous épinglez les produits industriels, et notamment les plats cuisinés avec ce fameux fructose, dont on sait aujourd’hui qu’il est néfaste...

Le fructose contribue à la maladie du foie "gras" dont on parlait tout à l’heure. Or on le trouve particulièrement dans les boissons sucrées, sous forme de sirop de glucose-fructose, ou dans le sirop d’agave, très à la mode en ce moment, et qui n’est pas un substitut au sucre que nous conseillons.

Mais comment se repérer avec les étiquettes, quand on voit une étiquette sans sucre, ou sans sucre ajouté, c’est fiable ?

Oui, c’est fiable, car ces allégations sont très réglementées. Mais attention : "sans sucre" ou "allégé en sucre", par exemple, ne signifie pas sans édulcorant ! Or les édulcorants peuvent avoir des effets délétères sur la santé. Et ils ne déshabituent pas au goût du sucre.

Mais est-ce qu’on a des solutions pour remplacer le sucre ? Le miel d’acacia ? Le sucre de bouleau ? Le sirop d’agave… bonne piste ou pas ?

Vous pouvez essayer le sucre de canne non raffiné comme le muscovado. Comme il a un goût prononcé, vous en mettrez peut-être moins. Le sucre de boulot ne semble pas très problématique, même s’il a un effet laxatif à haute dose. Le miel d’acacia, pourquoi pas, mais ne pas en abuser car il contient du fructose.