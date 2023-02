Réforme des retraites : qu'en pensent les médias étrangers ?

Quel regard porte la presse étrangère sur l'opposition qui s'exprime contre la réforme des retraites ? Décryptage.

La presse étrangère oscille entre incompréhension et étonnement face aux manifestations dans les rues françaises contre la réforme des retraites. À chaque journée de grève, son reportage sur les ondes étrangères, avec parfois une pointe d'ironie. Aux États-Unis, une chaîne d'information a donné la parole à Craig Copetas, un ancien correspondant du Wall Street Journal à Paris, plutôt sévère. "Écoutez, les Allemands partent à 76 ans, les Espagnols à 65 ans, les Britanniques à 66… Vous savez, tout ce qui compte, c'est que tous les syndicats sont contre", a commenté le journaliste.



"Et si les Français éteint simplement paresseux ?"

Le face-à-face entre Emmanuel Macron et ses opposants interroge en Belgique, en Suisse et en Allemagne. Un billet du New York Times questionne même : "Et si les Français étaient simplement paresseux ?". Son auteur, Robert Zaretsky, y décrit surtout une vision très différente outre-Atlantique. "Tout bien réfléchi, je crois qu'avec le Covid, les Américains aussi et en particulier les jeunes, commencent à repenser la place du travail dans leur vie", analyse-t-il.