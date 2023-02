Tourisme : en Norvège, des touristes nagent aux côtés des orques

Grâce au plongeur Pierre-Robert de Latour, des touristes plongent aux côtés des orques dans les eaux norvégiennes.

Depuis 24 ans, Pierre-Robert de Latour emmène des touristes par petit groupe à la rencontre des orques dans les eaux norvégiennes. Dehors, il fait -10° et l’eau frôle les 1°. La plongée se fait sans bouteille pour être le plus discret possible. Le professionnel explique : "Je ne suis pas venu dans le monde des orques par la science, je suis venue par la plongée. Le jour où j’ai été en contact avec les orques, j’ai été aspiré dans ce monde-là. Je savais que ça allait changer ma vie."



"La rencontre de ma vie"

La plongée n’a duré que quelques minutes, mais les touristes sont émerveillés. L’un d’eux témoigne : "C’est la première fois que je vois une orque à un mètre. C’est la rencontre de ma vie." Fort de son expérience, Pierre-Robert de Latour constate que les plongeurs ne sont pas une "perturbation" pour les orques. Ces excursions durent huit jours et coûtent 8 000 euros. La Norvège est le seul pays au monde à autoriser cette pratique.