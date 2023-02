Séisme en Turquie et en Syrie : le témoignage d'un jeune rescapé français

Quatre ressortissants français font partie des victimes du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, a annoncé le Quai d'Orsay. D'autres ont survécu, comme Augustin, un étudiant de 24 ans qui vient seulement de retrouver sa famille au Mans.

Après quatre jours en Turquie au milieu des décombres, Augustin Debsi a retrouvé les siens au Mans (Sarthe). Lundi 6 février, le jeune homme se trouvait dans sa chambre d'étudiant lorsque la terre s'est mise à trembler. "J'étais sur lit, et je me suis immédiatement précipité vers la porte", raconte-t-il. L'étudiant est ensuite allé dans la cour avec ses colocataires, tous paniqués.



Une ville défigurée

Il a compris avoir échappé au pire. "J'ai été envahi de poussière, partout, sur tout le corps et aussi sur la langue, dans la gorge, dans les poumons parce que j'ai hurlé de peur", se souvient-il. Dans la rue, il a découvert sa ville, Antakya (Turquie), défigurée. Certains membres de ses proches, dont sa tante et ses cousins, sont morts dans la catastrophe. Augustin Debsi est retourné en France vendredi 10 février, et reste toujours profondément choqué.