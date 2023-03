Santé : la vaccination au papillomavirus rendue possible dès le collège

Peu connue, l’infection au papillomavirus tend à être éradiquée grâce à deux mesures, notamment destinées aux collégiens qui pourront se faire vacciner sur la base du volontariat.

C’est auprès des principaux concernés qu’il est venu en faire l’annonce. Dans un collège de Jarnac (Charente), Emmanuel Macron décline deux mesures pour éradiquer un virus trop méconnu : le papillomavirus. “A partir de la rentrée prochaine, pour tous les 5e, partout en France, on va lancer la vaccination. Elle ne va pas être obligatoire, elle sera proposée à vos parents”, a annoncé le président de la République.

Une infection favorisant le développement de cancer

Cette vaccination gratuite ne sera pas la seule nouveauté puisqu’elle pourra se faire, dès septembre, par des pharmaciens, des sage-femmes et des infirmiers. Avec ces deux annonces, 800 000 élèves par an pourraient ainsi être protégés. Le papillomavirus, bien que souvent sans conséquence, est pourtant responsable de 1 000 décès tous les ans. Cette infection provoque chaque année 1 750 nouveaux cas de cancers chez les hommes et 4 850 chez les femmes.