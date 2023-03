Guerre en Ukraine : les Russes avancent vers Bakhmout, ville fantôme

Inlassablement bombardée par les Russes, la ville presque déserte de Bakhmout est sous la menace de la milice Wagner qui avance pas à pas.

Bakhmout, ville fantôme. Cette cité industrielle devenue le symbole de la lutte pour le contrôle du Donbass. 70 000 habitants vivaient là avant la guerre, ils ne seraient plus que 5 000 à ce jour. Malgré la menace qui plane sur eux, certains sont bien décidés à rester ici. “Nous sommes nés ici, sommes baptisés ici, élevés ici. Où irions-nous et qui pourrait nous faire partir ?”, s’interroge un habitant. “Mon appartement est juste là et je mourrai dans mon appartement ou au pied de mon immeuble”, insiste un autre.

Les troupes russes avancent

Les troupes russes ont gagné du terrain ces dernières semaines. La milice Wagner tente de percer les défenses ukrainiennes et d’encercler la ville. Trois des quatre routes qui permettaient d'approvisionner Bakhmout sont désormais coupées. Au sous-sol d’un immeuble résidentiel, quelques soldats ukrainiens tentent de se reposer entre deux assauts.