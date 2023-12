Monoxyde de carbone : "C'est un gaz inodore et incolore, donc c'est une intoxication très insidieuse ", avertit un médecin

Invité du 19/20 info, vendredi 8 décembre, Jérôme Poussard, médecin membre de la Fédération des sapeurs-pompiers de France (CNSPF), revient sur l'intoxication au monoxyde de carbone qui a touché des élèves d'une école dans les Côtes-d'Armor.

Toutes les victimes de l'intoxication au monoxyde de carbone dans une école des Côtes-d'Armor, vendredi 8 décembre, ont été mises dans un caisson hyperbare. L'oxygénothérapie hyperbare est le traitement classique utilisé dans ce cas d'intoxication. Les victimes sont placées dans "un caisson dans lequel on augmente la pression pour pouvoir leur faire respirer de l'oxygène à haute pression, et leur apporter de l'oxygène en très, très grande quantité pour détoxifier l'organisme du monoxyde de carbone", explique Jérôme Poussard, médecin membre de la Fédération des sapeurs-pompiers de France (CNSPF), dans le 19/20 info.

Une révision annuelle des appareils à combustion préconisée

Jérôme Poussard rappelle également que le monoxyde de carbone est un "gaz inodore et incolore, donc c'est une intoxication très insidieuse". En cas d'exposition prolongée, des symptômes, tels que des maux de tête ou une grande fatigue, se manifestent. "Des troubles digestifs peuvent également apparaître, avec des nausées et des vomissements. Et si l'intoxication est encore plus grave, on a des pertes de connaissance, qui peuvent aller jusqu'au coma, voire jusqu'au décès", prévient le médecin. Enfin, pour éviter des cas d'intoxication au monoxyde de carbone, Jérôme Poussard conseille à tous les particuliers de réaliser une révision annuelle de tous leurs appareils à combustion, tels que les chaudières ou les chauffages d'appoint.