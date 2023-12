Iran : une chargée de plaidoyer à Amnesty International pointe du doigt "la complicité des procureurs" dans le sort des Iraniennes

Iran : Domitille Nicolet, chargée de plaidoyer Libertés et Violences policières, pointe du doigt "la complicité des procureurs", dans le sort des femmes iraniennes - (Franceinfo)

Domitille Nicolet, chargée de plaidoyer dans le programme "Libertés et Violences policières" d'Amnesty International, est l’invitée du 19/20 info, vendredi 8 décembre. Elle aborde la question du sort des femmes iraniennes.

Vendredi 8 décembre, Domitille Nicolet, chargée de plaidoyer dans le programme "Libertés et Violences policières" d'Amnesty International, est présente sur le plateau du 19/20 info pour parler du sort des femmes en Iran et de leur mouvement contestataire. Dans un dernier rapport, Amnesty International rend compte des violences subies. "On avait publié un appel aux témoignages", rapporte-t-elle afin d’expliquer comment les victimes ont pu témoigner des souffrances subies.

Un appel lancé à la communauté internationale

En cause ? "Les Gardiens de la révolution et d’autres unités des forces de l’ordre", explique Domitille Nicolet. Elle pointe également "la complicité des procureurs". Elle se fait de multiples façons, comme par exemple lors d’auditions ou lorsqu’ils décident de détourner des plaintes. Ils peuvent aussi utiliser des aveux "gagnés" sous la torture. "On en appelle à la communauté internationale, pour qu’elle se saisisse de ce rapport", conclut Domitille Nicolet.