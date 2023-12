Guerre en Ukraine : trois choses à retenir du vendredi 8 décembre

Le 19/20 fait le point sur les informations des dernières 24 heures dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie.

L'Ukraine connaît son 653e jour de conflit, vendredi 8 décembre. Une attaque de missile sur Kiev, les remerciements de Zelensky aux familles ukrainiennes, une baisse de 90% des aides occidentales … Voici ce qu'il fallait retenir de cette journée.

L’image du jour : une attaque de missile sur Kiev

Une attaque massive de missiles a eu lieu sur Kiev (Ukraine) et sur l’est du pays. Selon les autorités ukrainiennes, c’est la plus grosse attaque depuis plus de deux mois et demi. Un mort est à décompter dans la ville de Kharkiv (Ukraine) et des dizaines de blessés.

La citation du jour : "Je remercie chaque famille ukrainienne"

Jeudi 7 décembre, dans son discours quotidien, Volodymyr Zelensky s’est adressé aux familles ukrainiennes : "Je remercie chaque famille ukrainienne, tous ceux qui comprennent les défis de la guerre et de la température et qui utilisent l’électricité avec parcimonie et rationalité." L’hiver dernier, en effet, les forces russes ont bombardé les centrales électriques ukrainiennes, les privant de courant pendant plusieurs mois. La population redoute que des frappes semblables surviennent cet hiver.

Le chiffre du jour : une baisse de 90% des aides occidentales

Moins 90%, c’est la baisse de l’aide occidentale à Kiev ces trois derniers mois par rapport à la même période de l’année dernière. La tendance se précisait avant que le Sénat américain ne bloque les nouvelles aides.