Mois sans alcool : quels effets pour la santé ?

Un journaliste de France Télévisions s'est donné pour défi de ne pas boire d'alcool pendant plusieurs semaines. Quels effets cet arrêt a-t-il eus sur sa santé ?

Un pilier de rugby, adepte de la troisième mi-temps, peut-il renoncer à l'alcool ? Un journaliste de France Télévisions s'est donné pour défi de ne pas en boire pendant plusieurs semaines. Le premier jour, il rencontre un médecin spécialiste des addictions pour faire le point. Il doit évaluer lui-même sa consommation d'alcool. Le journaliste de 31 ans fait partie d'une génération qui pratique le binge-drinking, la consommation excessive entre amis.

Un meilleur sommeil et une perte de poids

Pour limiter les risques de l'alcool sur la santé, il est conseillé de boire au maximum dix verres par semaine. Après 39 jours sans alcool et quelques tentations, le journaliste a constaté un meilleur sommeil et trois kilos en moins. Les effets de l'alcool n'ont pas totalement disparu du foie, il faudrait encore quelques semaines d'abstinence. Selon une étude anglaise, après un mois sans alcool, les consommateurs boivent plus modérément et le nombre de verres diminue.